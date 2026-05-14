BVB stattet Kaba mit Profivertrag aus

Mussa Kaba wird auch in Zukunft für Borussia Dortmund auflaufen. Wie die Schwarz-Gelben bekanntgeben, hat der 17-jährige Mittelfeldspieler einen langfristigen Profivertrag beim BVB unterschrieben. „Mussa besitzt enorme fußballerische Fähigkeiten und eine beeindruckende Physis. Mit seinen Anlagen zählt er zu den größten Talenten im deutschen Fußball. Wir trauen ihm den Sprung in unseren Profikader zu, werden ihm auf dem Weg dahin aber auch die nötige Zeit geben“, lässt sich Sportdirektor Ole Book zitieren.

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Kaba ist deutscher U17-Nationalspieler und stammt aus der Jugend des Klubs. In dieser Saison kam der 1,96 Meter große Rechtsfuß sechsmal in der U23 in der Regionalliga West zum Einsatz und stand bereits einmal im Spieltagskader der Profis. „Ich bin sehr dankbar für das Vertrauen, das Borussia Dortmund in mich setzt und werde auch in Zukunft weiter jeden Tag hart an mir arbeiten, um dieses Vertrauen zurückzuzahlen. Ich bin stolz, das schwarzgelbe Trikot tragen zu dürfen und möchte meinen Teil dazu beisteuern, dass der BVB erfolgreich ist“, so Kaba.