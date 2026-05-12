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BVB-Transfer: PSG kassiert bei Gadou ab

von Dominik Sandler - Quelle: RMC
Joane Gadou im Luftkampf @Maxppp

Der Wechsel von Joane Gadou zu Borussia Dortmund spült auch Paris St. Germain Geld in die Kassen. Laut ‚RMC‘ kassiert der französische Meister rund zwei Millionen Euro. PSG hatte sich vor zwei Jahren beim Wechsel des Innenverteidigers zu RB Salzburg eine Gewinnbeteiligung von 20 Prozent gesichert.

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Da der 19-Jährige für eine Sockelablöse von knapp unter 20 Millionen Euro plus Boni an die Strobelallee wechselt, macht Salzburg rund zehn Millionen Gewinn. Im Sommer 2024 wurde Gadou für zehn Millionen in die österreichische Bundesliga transferiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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