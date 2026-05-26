PSG: Aufatmen vor dem Finale

Wenn es am Samstag in Budapest um die Krone im europäischen Fußball geht, kann Paris St. Germain wohl aus dem Vollen schöpfen. ‚RMC Sport‘ berichtet, dass in Ousmane Dembélé und Achraf Hakimi heute zwei Akteure wieder vollständig am Mannschaftstraining der Franzosen teilnehmen konnten, die zuletzt verletzungsbedingt ausfielen.

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PSG steht am Samstag (18 Uhr) im Champions League-Finale gegen den FC Arsenal und könnte den Titel in der Königsklasse nach dem Sieg im vergangenen Jahr gegen Inter Mailand (5:0) verteidigen. Um das gegen den frischgebackenen Meister aus England zu bewerkstelligen, wird Trainer Luis Enrique die Qualitäten von Dembélé und Hakimi sicherlich benötigen.