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Offiziell Bundesliga

Union verabschiedet BVB-Flirt Doekhi

von Remo Schatz - Quelle: fc-union-berlin.de
3 min.
Danilho Doekhi im Union-Trikot @Maxppp

Eine mögliche Weiterbeschäftigung von Danilho Doekhi (27) bei Union Berlin ist endgültig vom Tisch. Gemeinsam mit Diogo Leite (27), Alex Král (27), Torwarttrainer Michael Gspurning und Physiotherapeut Silvio Thieme wurde Doekhi offiziell von den Eisernen verabschiedet.

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Vor allem Borussia Dortmund wurde zuletzt mit dem offensivdenkenden niederländischen Innenverteidiger in Verbindung gebracht. In Joane Gadou (19) hat der neue Sportchef Ole Book bereits einen zentralen Verteidiger unter Dach und Fach gebracht. Doekhi könnte der gesuchte zweite sein.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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