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Bundesliga

BVB: Book schwärmt von Eichhorn

von Lukas Weinstock
1 min.
Kennet Eichhorn im Einsatz für Hertha BSC @Maxppp

Kennet Eichhorn ist in diesem Sommer ein Transferziel von Borussia Dortmund. „Wir mögen ihn. Wir mögen ihn, wie viele andere Vereine auch. Alles andere werden wir sehen“, bestätigt Sportdirektor Ole Book in einer Medienrunde. Dank einer Ausstiegsklausel ist der Mittelfeldakteur für zehn bis zwölf Millionen Euro zu haben.

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Der BVB soll im Werben um Eichhorn gute Karten haben, doch die Konkurrenz ist unter anderem mit dem FC Bayern, Manchester City, RB Leipzig und Bayer Leverkusen groß. Der Ausgang im Poker ist völlig offen. Dem Vernehmen will das 16-jährige Toptalent in den kommenden drei bis vier Wochen eine Entscheidung über seine Zukunft treffen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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