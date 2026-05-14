„Andere Modelle“: BVB kündigt weitere Transfers an

20 Millionen Euro plus Boni hat Borussia Dortmund hingeblättert, um in Joane Gadou (19) den dritten Neuzugang nach Linksverteidiger Kauã Prates (18/EC Cruzeiro) und Offensivmann Justin Lerma (18/Independiente) an Land zu ziehen. Der Franzose ist beim BVB durchaus als Sofortverstärkung eingeplant, wie Sportdirektor Ole Book nach dem gestrigen Training bestätigte: „Die Idee ist schon, dass er uns sofort helfen kann. Trotzdem ist er ein 19-jähriger Spieler, der in eine neue Liga kommt und zu einem noch einmal etwas größeren Verein. Deswegen geben wir ihm auch die nötige Zeit, aber mit dem Gedankengang, dass er die Zeit mit Spielen nutzen kann.“

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Dass der Innenverteidiger nicht der letzte Neuzugang bleiben wird, ist längst kein Geheimnis mehr. „Wir wollen zu allen Phasen in der Lage sein, Transfers zu tätigen. Es kann früh oder spät sein. Uns allen, inklusive Trainerteam, wäre es aber am liebsten, wenn wir bis zum Vorbereitungsstart noch ein bis zwei Transfers tätigen können“, so Book.

Offen für Guirassy-Verkauf

Gesucht wird unter anderem noch ein Ersatz für Julian Brandt (30). Kennet Eichhorn (16) von Hertha BSC gilt außerdem auf der Sechs als heißer Kandidat. Zudem muss der BVB auch auf mögliche Verkäufe reagieren, etwa falls Serhou Guirassy (30) den Klub verlassen sollte. Einen Abgang des Stürmers wollte Book explizit nicht ausschließen: „Wir wollen ihn grundsätzlich nicht abgeben. Wenn unglaubliche Angebote kommen, werden wir auch da nachdenken.“

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Aber auch ohne den Guirassy-Verkauf habe Dortmund „immer Möglichkeiten, Transfers zu tätigen“, so Book, der aber einschränkte: „Wir dürfen da aber auch kreativ sein, andere Modelle finden. Es werden auch Angebote für aktuelle Spieler reinkommen. Es wird im Laufe des Sommers mit Sicherheit zu Transferbewegungen kommen.“

Wer kommt, wer geht?

Was also passiert mit Jadon Sancho (26/Manchester United), Karim Adeyemi (24) oder Guirassy? Mögliche Vollzüge bei diesen Personalien werden den Transfersommer des BVB sicherlich beeinflussen und für die von Book angekündigte Bewegung sorgen.