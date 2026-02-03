Menü Suche
Kommentar
Offiziell Bundesliga

HSV verpflichtet Omari fest

von Martin Schmitz - Quelle: hsv.de
1 min.
Warmed Omari im Trikot des Hamburger SV @Maxppp

Warmed Omari bleibt über den Sommer hinaus beim Hamburger SV. Wie die Rothosen offiziell mitteilen, macht der Klub vorzeitig von der vereinbarten Kaufoption für den 25-Jährigen Gebrauch. Dem Vernehmen nach überweist der Bundesligist 2,2 Millionen Euro an Stade Rennes. „Warmed hat trotz seiner langen Verletzungspause in seinen Einsätzen unter Beweis gestellt, welche Qualitäten er mitbringt. Er hat in der kurzen Zeit eine positive Entwicklung genommen, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam weiter forcieren wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir die feste Verpflichtung vorzeitig realisieren konnten“, unterstreicht HSV-Vorstand Eric Huwer.

Unter der Anzeige geht's weiter
Hamburger SV
More to come! ⚔️🛡️

Wir ziehen die Kaufoption und verpflichten Warmed #Omari fest! 🇰🇲👏

Alle Infos 👉

#nurderHSV
Bei X ansehen

Omari war im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Elbe gewechselt und zu Saisonbeginn gleich absoluter Stammspieler. In Folge eines Außenbandrisses musste der komorische Nationalspieler jedoch mehrere Monate lang pausieren. Erst beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag gab der Innenverteidiger sein Comeback als Einwechselspieler. Über die konkrete Vertragslänge macht der Nordklub keine Angabe.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Hamburg
Rennes
Warmed Omari

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Hamburg Logo Hamburger SV
Rennes Logo Stade Rennais FC
Warmed Omari Warmed Omari
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert