HSV verpflichtet Omari fest

Warmed Omari bleibt über den Sommer hinaus beim Hamburger SV. Wie die Rothosen offiziell mitteilen, macht der Klub vorzeitig von der vereinbarten Kaufoption für den 25-Jährigen Gebrauch. Dem Vernehmen nach überweist der Bundesligist 2,2 Millionen Euro an Stade Rennes. „Warmed hat trotz seiner langen Verletzungspause in seinen Einsätzen unter Beweis gestellt, welche Qualitäten er mitbringt. Er hat in der kurzen Zeit eine positive Entwicklung genommen, die wir in den nächsten Jahren gemeinsam weiter forcieren wollen. Wir freuen uns sehr, dass wir die feste Verpflichtung vorzeitig realisieren konnten“, unterstreicht HSV-Vorstand Eric Huwer.

Omari war im vergangenen Sommer auf Leihbasis an die Elbe gewechselt und zu Saisonbeginn gleich absoluter Stammspieler. In Folge eines Außenbandrisses musste der komorische Nationalspieler jedoch mehrere Monate lang pausieren. Erst beim 2:2-Unentschieden gegen den FC Bayern München am vergangenen Samstag gab der Innenverteidiger sein Comeback als Einwechselspieler. Über die konkrete Vertragslänge macht der Nordklub keine Angabe.