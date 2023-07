Bayern-Talent in Liga zwei verliehen

Hyunju Lee soll in der zweiten Liga Spielpraxis sammeln. Der FC Bayern verleiht den 20-jährigen Mittelfeldspieler an Wehen Wiesbaden. Zu einer möglichen Kaufoption machen die Klubs keine Angaben. In der vergangenen Saison kam der Südkoreaner in der zweiten Mannschaft der Münchner zum Einsatz.

„Er verfügt über starke technische Fähigkeiten und wird unserem Spiel mit seiner Kreativität, Dynamik und Explosivität guttun. Wir bedanken uns bei den Verantwortlichen des FC Bayern für die gute Zusammenarbeit und freuen uns sehr, Hyunju jetzt bei uns zu haben“, sagt SVWW-Sportchef Paul Fernie.

