Tottenham: Vertragsgespräche mit Lloris

Die Liaison zwischen Tottenham Hotspur und Kapitän Hugo Lloris (34) soll fortgeführt werden. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wurden die Gespräche über eine Verlängerung des auslaufenden Vertrags mittlerweile aufgenommen.

Beide Seiten streben eine weitere Zusammenarbeit an, noch befindet man sich aber in einem frühen Stadium der Verhandlungen. Lloris spielt seit 2012 für die Spurs. Mit Frankreich wurde er der Keeper 2018 Weltmeister. Im Sommer soll er einen Wechsel zur AS Roma abgelehnt haben.