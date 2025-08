Sofiane Feghouli, der in seiner Karriere unter anderem für den FC Valencia, West Ham United und Galatasaray gespielt hat, setzt seine Karriere im Irak fort. Der 35-jährige Algerier (82 Länderspiele) schließt sich Amanat Baghdad an. Zuletzt spielte Feghouli für Fatih Karagümrük in der Türkei, war aber seit Juli 2024 vereinslos.

