Bochum zieht die Reißleine: Zeidler & Lettau müssen gehen

Der VfL Bochum reagiert auf den Horror-Start in die Bundesliga-Saison. Wie der Tabellenletzte offiziell verkündet, muss nicht nur Trainer Peter Zeidler, sondern auch Sportdirektor Marc Lettau gehen. Die Trennung erfolgt mit sofortiger Wirkung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dass Zeidler nach der jüngsten 1:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim um seinen Job bangen müsste, war abzusehen. Dass aber auch Lettau den Hut nehmen muss, war im Laufe des Wochenendes nicht abzusehen.

Lese-Tipp

Bochum-Entlassung: Der Stand bei Zeidler

Erst vor wenigen Stunden bezog der 39-Jährige gegenüber der ‚Bild‘ Stellung: „Unser Auftreten in der ersten Halbzeit war dramatisch, das können und werden wir so nicht stehen lassen.“ Damit, dass auch er den VfL verlassen muss, hat Lettau zu dem Zeitpunkt offenbar noch nicht gerechnet. In ihrer offiziellen Pressemitteilung zur Doppel-Entlassung verzichtet der VfL bislang auf Stellungnahmen der Verantwortlichen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Bochumer sind denkbar schlecht in die Saison 2024/25 gestartet. Nach sieben Spieltagen steht der Revierklub mit nur einem Punkt auf dem letzten Tabellenplatz. Zeidler hatte erst im Sommer das Cheftrainer-Amt übernommen.