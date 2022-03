Bei Abstieg: Dresden-Trio ohne Vertrag

Dynamo Dresden droht im Abstiegsfall der ablösefreie Verlust von gleich drei Leistungsträgern. Laut der ‚Bild‘ sind die frisch abgeschlossenen Verträge mit Stammkeeper Kevin Broll (26) sowie Linksverteidiger Chris Löwe (32) nur für die zweite Liga gültig. Das Duo hatte erst im Januar bis 2023 bei den Sachsen verlängert.

Auch Offensivspieler Panagiotis Vlachodimos würde dem Bericht zufolge in die Vertragsfreiheit gehen. Das per Option bis 2023 ausgedehnte Arbeitspapier des 30-Jährigen wäre demzufolge rückwirkend ungültig und daher wie ursprünglich zum Saisonende auslaufen. Dresden liegt auf dem Relegationsplatz in Liga zwei, von einem direkten Abstiegsplatz ist das Team von Trainer Guerino Capretti neun Punkte entfernt.