Hertha: Richter absolviert Medizincheck

Marco Richters Transfer zu Hertha BSC ist nur noch Formsache. Laut der ‚Bild‘ hat der 23-jährige Offensivspieler am heutigen Montag den Medizincheck absolviert, am Mittwoch soll er ins Training einsteigen. Richter unterschreibt in Berlin bis 2025 und spült dem FC Augsburg inklusive Bonuszahlungen bis zu acht Millionen Euro in die Kasse.

Im Gegenzug verleiht die Hertha Arne Maier an den FCA. Für den 22-jährigen Mittelfeldspieler gibt es eine fünf Millionen Euro hohe Kaufoption, die bei 25 Startelfeinsätzen verpflichtend wird.