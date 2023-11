Real: Ancelotti adelt Alonso

Carlo Ancelotti will bezüglich seiner Zukunft noch kein Licht ins Dunkle bringen. Vor dem Spiel gegen den FC Cádiz (morgen, 18:30 Uhr) ließ der Trainer von Real Madrid bei der Pressekonferenz die anwesenden Medienvertreter wissen: „Ich denke nicht an meine Zukunft. Ich bin stolz darauf, dass die Leute in Brasilien über mich reden. Aber ich werde bis zu meinem letzten Tag bei Real Madrid warten.“

Zudem hatte der italienische Erfolgstrainer auch Worte für seinen potenziellen Nachfolger Xabi Alonso übrig, der zuletzt positiv von Ancelotti sprach. „Ich danke Xabi Alonso für seine Worte. Er war ein außergewöhnlicher Spieler und hat eine fantastische Karriere als Trainer vor sich, weil er die perfekten Qualitäten dafür hat“, so Ancelotti, der weiter ausführte: „Er hat das Profil, um Trainer von Madrid zu werden, weil er den Verein kennt und hier sehr beliebt ist.“