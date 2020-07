Lautaros giftiger Gruß an die Fans | Fünf für Mourinho

Lautaro: „Ihr redet zu viel“

Seit Monaten buhlt der FC Barcelona um die Dienste von Lautaro Martínez (22). In den vergangenen vier Serie A-Partien mit Inter Mailand blieb der Argentinier ohne Torerfolg – zwangsläufig rief das die Kritik einiger Tifosi hervor, die Lautaro mangelnden Fokus und Lustlosigkeit vorwarfen. In der gestrigen Partie gegen die SSC Neapel fand der Angreifer mit einem tollen Distanztreffer die passende Antwort. Beim Jubel, heute in zahlreichen Sport-Gazzetten abgebildet, formte er mit den Fingern einen sprechenden Mund. Lautaros unmissverständliche Botschaft an die Fans: „Ihr redet zu viel.“

Cavanis happige Forderung

Benfica ist derzeit der heißeste Anwärter auf eine Verpflichtung von Stürmerstar Edinson Cavani (33). Doch eine Einigung wird schwierig: Laut ‚O Jogo‘ fordert der Uruguayer insgesamt 36 Millionen Euro an Gehalt und Unterschriftsprämie. Den Portugiesen stünde allerdings „nur“ ein Cavani-Budget von 25 Millionen Euro zur Verfügung. Beide Seiten werden sich noch ein gutes Stück bewegen müssen.

Tottenhams Transferliste

José Mourinho hat offenbar schon genau im Kopf, welche Neuzugänge er bei Tottenham Hotspur begrüßen möchte. Mit dabei: Ex-Bayern-Profi Pierre-Emile Höjbjerg (24), dessen Ablöse aber noch mit dem FC Southampton ausverhandelt werden muss. Die weiteren Namen auf der vom ‚Evening Standard‘ veröffentlichten Liste: Rechtsverteidiger Timothy Castagne (24, Atalanta Bergamo) Stürmer Callum Wilson (28), Offensiv-Allrounder David Brooks (23, beide AFC Bournemouth) sowie Innenverteidiger Min-jae Kim (23, Beijing Guoan).