Memphis Depay (32) bleibt nun doch bei Corinthians. Der brasilianische Traditionsverein aus São Paulo verlängert den kürzlich ausgelaufenen Vertrag des Offensivspielers bis 2028.

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📸 Rodrigo Coca / Corinthians#Purpose#ChosenByFavela#VaiCorinthians pic.twitter.com/OE2v0SWsyg — Corinthians (@Corinthians) August 18, 2026

Kurios: Vor einer Woche hatte der Klub in einem Statement erklärt, sich eine Verlängerung nicht leisten zu können. Depay griff seinen Arbeitgeber daraufhin wegen ausstehender Zahlungen öffentlich an. Seit zwei Jahren spielt der Niederländer für die Corinthians.