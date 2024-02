Schon wieder ein Bo: Mainz präsentiert neuen Cheftrainer

https://mainz05.de/news/bo-henriksen-wird-neuer-05-trainer

1. FSV Mainz 05 - Bo Henriksen wird neuer 05-Trainer

D ä ne wechselt vom FC Z ü rich an den Bruchweg - Heidel: "...emotionaler, offener und meinungsstarker Charakter "Bis zum vergangenen Wochenende stand Henriksen in der Schweizer Super League an der Seitenlinie. (Bild: IMAGO / Geisser) Der neue Trainer des 1. FSV Mainz 05 heißt Bo Henriksen. Der 49-jährige Däne trainierte bis zum vergangenen Wochenende den FC Zürich. Die 05ER haben sich am Montag mit Bo Henriksen auf einen Vertrag bis 2026 verständigt. Henriksen startete seine Trainerkarriere beim dänischen