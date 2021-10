Piqué verrät: Vinícius war sich einig mit Barça

Vinícius Júnior stand 2018 kurz vor einem Transfer zum FC Barcelona. Dies bestätigt Innenverteidiger Gerard Piqué (34) auf der Plattform ‚Twitch‘: „Ich war bereit, ihn in der Umkleidekabine zu empfangen. Es war schon erledigt. Madrid kam in letzter Sekunde und bot ihm mehr.“

Und weiter: „Ich habe persönlich mit ihm gesprochen und er hat mir bestätigt, dass er sich mit Barça geeinigt hatte.“ In Madrid zählt der Brasilianer mittlerweile zu den Leistungsträgern. In acht Ligaspielen in dieser Saison erzielte er fünf Treffer und legte drei weitere auf.