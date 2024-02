Verletzungsmisere geht weiter: Liverpool bangt um Trio

Der FC Liverpool wird vom Verletzungspech verfolgt. Flügelspieler Diogo Jota, Mittelfeldmann Curtis Jones und Angreifer Darwin Núñez mussten allesamt während der heutigen Ligapartie gegen den FC Brentford (4:1) verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Der Ausfall von Schlussmann Alisson Becker stand bereits vor der Partie fest.

„Curtis hat einen Schlag auf den unteren Teil seines Schienbeins bekommen. Wir werden sehen was das bedeutet. Darwin haben wir rausgenommen, weil er sich unwohl gefühlt hat. Bei Diogo sieht es am Schlimmsten aus. Ich habe es nicht direkt gesehen, aber ich habe gehört, dass die Bilder nicht gut aussahen. Wir müssen abwarten“, sagte Cheftrainer Jürgen Klopp im Anschluss an den Heimsieg.