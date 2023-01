BVB: Kehl über Ryerson

Borussia Dortmunds Sportdirektor Sebastian Kehl ist davon überzeugt, dass Neuzugang Julian Ryerson den Schwarz-Gelben guttun wird. Gegenüber dem ‚kicker‘ erklärt der 42-Jährige: „Er erfüllt genau das Profil, das wir für unseren Kader haben wollen, und ist ein Puzzleteil, das uns dabei helfen wird, als Mannschaft den nächsten Schritt zu machen.“

Der BVB hat den Norweger am Dienstag von Union Berlin verpflichtet. In Dortmund erhält Ryerson einen Vertrag bis 2026. Dem Vernehmen nach haben die Dortmunder von einer Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro Gebrauch gemacht, um den Defensiv-Allrounder an Bord zu holen.

