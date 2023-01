BVB verpflichtet Ryerson

Borussia Dortmund hat den Transfer von Union Berlins Julian Ryerson eingetütet. Wie der BVB mitteilt, unterschreibt der 25-Jährige einen bis 2026 datierten Vertrag. Der Kontrakt des Außenverteidigers bei den Eisernen wäre dem Vernehmen nach in diesem Jahr ausgelaufen. Die Schwarz-Gelben machen von einer Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro Gebrauch.

Dortmunds etatmäßiger Rechtsverteidiger Thomas Meunier (31) fehlt mit einem Muskelfaserriss in der Wade bis zu sechs Wochen, weshalb sich die Schwarz-Gelben genötigt sahen, auf der Rechtsverteidiger-Position nachzulegen.

Was verspricht sich der BVB von Ryerson?

Meunier-Ersatz benötigt

„Vor uns liegen große sportliche Herausforderungen, für die wir defensive Stabilität benötigen. Julian Ryerson ist ein intelligenter und im positiven Sinne sehr aggressiv verteidigender Spieler. Sein Profil, sein Charakter und seine Gier, den Platz unter allen Umständen als Sieger verlassen zu wollen, gefallen uns sehr. Obendrein ist er sowohl rechts als auch links in der Vierer- sowie in der Dreierkette einsetzbar, was ihm und uns zusätzliche Flexibilität verleiht. Wir freuen uns auf Julian und sind froh, dass wir diesen Transfer so kurzfristig umsetzen konnten“, so Sportdirektor Sebastian Kehl.

Ryerson kam 2018 nach Berlin. In der laufenden Saison war er unumstrittener Stammspieler und beackerte bei Union sowohl die rechte als auch die linke Außenbahn. Der Rechtsfuß absolvierte für die Hauptstädter 109 Pflichtspiele, für die norwegische Nationalmannschaft lief er bislang 15 Mal auf.