Zum Saisonende: Iago verlässt Augsburg

Linksverteidiger Iago kehrt dem FC Augsburg nach der laufenden Spielzeit den Rücken. Den Brasilianer zieht es zum 1. Juli zurück in die Heimat zu EC Bahia, Mitglied der City Football Group. Wie der brasilianische Erstligist vermeldet, erhält der Abwehrmann einen Vertrag bis zum Sommer 2028.

Iago befindet sich im letzten Vertragshalbjahr beim FCA, verlässt die Fuggerstadt somit ablösefrei. Seit Anfang des Jahres konnte der 26-Jährige direkt mit anderen Klubs über eine Zusammenarbeit verhandeln – den Zuschlag erhält Bahia.

Seit viereinhalb Jahren ist Iago für Augsburg in der Bundesliga am Ball. Insgesamt kommt er für die bayrischen Schwaben auf 95 Pflichtspieleinsätze. In der laufenden Saison ist der Abwehrmann zumeist gesetzt. Nach fünf Jahren werden sich die Wege trennen.