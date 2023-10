Ryerson über BVB: „Eine deutliche Umstellung“

Julian Ryerson hat sich zu den Unterschieden zwischen Union Berlin und Borussia Dortmund geäußert. Gegenüber dem ‚kicker‘ sagt der Außenverteidiger: „Es ist schwierig, das zu vergleichen. In Bezug auf die Mannschaft war es eine deutliche Umstellung in der Spielweise, der ganze Verein ist natürlich anders. Und außerhalb des Platzes war es eine große Veränderung in der Wohnsituation und vom täglichen Leben.“

Der 25-Jährige führt aus: „Aber drei Tage nach meinem Umzug ging es schon mit dem ersten Spiel los und ich konnte mich komplett auf den Fußball fokussieren. Dann merkt man gar nicht mehr so viel von den Veränderungen.“ Für den BVB stand Ryerson seit seiner Ankunft im Januar dieses Jahres bislang 26 Mal auf dem Rasen.