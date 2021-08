Genua buhlt um Mustafi

Shkodran Mustafi weckt offenbar Interesse beim FC Genua. Wie ‚Sky Italia‘ berichtet, stehen die beiden Parteien in Kontakt und ein Wechsel sei denkbar. Der 29-Jährige ist ablösefrei auf dem Markt, da sein Vertrag beim FC Schalke 04 ausgelaufen ist.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mustafi spielte bereits von 2012 bis 2014 in Genua. Bei Sampdoria feierte der Innenverteidiger sein Profidebüt und sammelte insgesamt 53 Pflichtspieleinsätze. Nach Stationen beim FC Valencia, FC Arsenal und zuletzt in Gelsenkirchen könnte sich der Kreis für den Weltmeister von 2014 in Genua nun schließen.