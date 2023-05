Baumgart vermeidet langfristiges FC-Bekenntnis & spricht über Neuzugänge

Steffen Baumgart lässt seine Zukunft beim 1. FC Köln über das Jahr 2025 hinaus offen. Gegenüber der ‚Bild‘ sagt der 51-Jährige: „Stand jetzt werde ich nächstes Jahr nicht wieder vorzeitig verlängern oder in Vertragsgespräche gehen, sondern mit einem auslaufenden Vertrag ins Jahr 2025 gehen.“

Einen Abgang forciert der explosive Übungsleiter allerdings nicht: „Wenn man vier Jahre bei einem Verein ist, muss man sich immer fragen, ob das weiterhin der richtige Weg ist. Das heißt nicht, dass ich gehen möchte. Aber wir alle kennen doch das schnelllebige Geschäft, gerade in Köln. Ich will erstmal in den November kommen, dann in den Februar, dann die Saison beenden.“

Baumgart steht seit dem Sommer 2021 bei den Geißböcken an der Seitenlinie, holte in 80 Partien durchschnittlich 1,39 Punkte und genießt bei den Fans längst Kultstatus. Was den Kader der kommenden Saison anbelangt, hat der ehemalige Polizist klare Vorstellungen.

Baumgart will mehrere Neuzugänge

Zur Erläuterung: Der CAS hat die Transfersperre der Kölner vorerst ausgesetzt. Dementsprechend darf der Klub in der kommenden Transferperiode neue Spieler an Bord holen. Baumgart zufolge sollen daher mehrere neue Gesichter in der Domstadt aufschlagen: „Drei, vier – vielleicht ein Fünfter und Sechster, maximal. Wir sind gut vorbereitet.“

Grundsätzlich erwartet Baumgart jedoch keinen großen Umbruch: „So groß wird der Umbruch nicht werden. Wir geben ja keine acht Leute ab und holen acht Neue.“ Wenngleich der frühere Torjäger weiß: „Wir verlieren mit Jonas und Ellyes ganz wichtige Spieler. Die werden wir nicht ersetzen können.“

Die ‚Sport Bild‘ berichtete am heutigen Mittwoch, dass den Kölnern für Transfers ein Budget von rund fünf Millionen Euro zur Verfügung steht. Einen Neuzugang haben die Kölner bereits sicher: Leart Paqarada (28) schließt sich dem Klub ablösefrei vom FC St. Pauli an und hat einen Vertrag bis 2026 unterzeichnet.