Hakimi: „Hätte gerne für Real gespielt“

Achraf Hakimi, der 2020 für 40 Millionen Euro von Real Madrid zu Inter Mailand wechselte, wäre gerne in der spanischen Hauptstadt geblieben. In der TV-Sendung ‚El Chiringuito‘ sagt der marokkanische Außenbahnspieler: „Die Leute behaupten, dass ich nicht um einen Platz kämpfen wollte, aber so ist es nicht. Sie kennen die Wahrheit nicht. Real Madrid ist mein Zuhause und ich hätte sehr gerne dort gespielt. Aufgrund von gewissen Umständen entschied sich der Klub für etwas anderes.“

Hakimi betont, dass der Abgang vor allem der Corona-Situation geschuldet war: „Ich weiß nicht, ob es an Zinedine Zidane oder dem Klub selbst lag, aber die Pandemie war ein Thema. Durch die Pandemie kam es zu dem Umstand, dass ich gehen musste.“ Die Königlichen besitzen ein Matching Right für Hakimi – Inter muss Real informieren, wenn ein Angebot für den 22-Jährigen eintrifft. Der ehemalige Dortmunder ist bis 2025 an die Italiener gebunden.