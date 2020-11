Hakimi: Real hat noch die Finger im Spiel

Real Madrid hat sich im Zuge des Verkaufs von Achraf Hakimi an Inter Mailand ein sogenanntes Matching Right gesichert. Das berichtet die spanische ‚as‘. Demnach muss Inter die Königlichen innerhalb von 72 Stunden informieren, wenn ein Angebot für Hakimi eintrifft, das man erwägt anzunehmen. Real kann dann theoretisch gleichziehen.

Eine Rückkaufoption konnte Hakimis Ex-Klub derweil nicht in das Vertragswerk einbauen, da diese in der Serie A verboten sind. Für 40 Millionen Euro wechselte der 21-jährige Marokkaner im Sommer nach zuvor zwei Dortmunder Leihjahren nach Mailand. Im Team von Antonio Conte ist Hakimi zumeist gesetzt. Am heutigen Dienstagabend (21 Uhr) treffen Real und Inter in der Champions League aufeinander.