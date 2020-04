„Hätte Götze & Draxler angerufen“ – Boateng wollte zur Hertha

Kevin-Prince Boateng wäre im Januar gerne zu Jugendklub Hertha BSC zurückgekehrt. Im Gespräch mit dem ‚Spiegel‘ erzählt der 33-Jährige, dass er dem mittlerweile zurückgetretenen Trainer Jürgen Klinsmann eine Nachricht geschickt habe. Eine Antwort bekam Boateng nicht.

Sein ursprünglicher Plan mit der Hertha: „Dann hätte ich im Sommer einfach das Telefon genommen und den Götze angerufen und den Draxler und gesagt: Kommt her, Jungs, lasst uns hier was aufbauen. Das war so mein Plan, dass ich Hertha wieder attraktiv machen könnte.“

Borussia Dortmunds Mario Götze ist in Berlin mittlerweile kein Thema mehr, Julian Draxler von Paris St. Germain hingegen schon. Nach FT-Informationen liegt dem 26-Jährigen ein erster Vertragsvorschlag vor.

Neue Hertha-Hymne

Boateng wollte derweil nicht nur das Gesicht des Herthaner Teams verändern. Auch für die Stadionhymne schmiedete der gebürtige Berliner Pläne: „Wir hätten dann mit Berliner Rappern zusammengearbeitet, die auch den Fußball lieben, und hätten so alle mit reingezogen. Wir hätten ein neues Nach Hause-Lied geschrieben, einen Remix der Stadionhymne.“