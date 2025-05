HSV: Kuntz kämpft um Reis

Der Hamburger SV hat bei Ludovit Reis (24) trotz dessen Wechselwunsch noch Hoffnung auf einen Verbleib. Sportvorstand Stefan Kuntz sagt gegenüber dem ‚kicker‘: „Ludovit ist unser Leistungsträger. Unser Wunsch ist es, zu verlängern.“ Gestern hatte die Bild berichtet, dass der zentrale Mittelfeldspieler zum FC Brügge wechseln möchte, Kuntz bestätigt diese Meldung.

Das Angebot in Höhe von drei Millionen Euro ist dem Bericht zufolge noch deutlich unter den Vorstellungen von Kuntz, der weiter um seinen Schützling kämpfen will. Reis war 2021 vom FC Barcelona zu den Rothosen gewechselt und lief bereits in 129 Pflichtspielen für den HSV auf. In der abgelaufenen Spielzeit führte er den HSV mehrfach als Kapitän auf das Feld.