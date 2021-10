Keine Abschiedsgedanken bei Félix

João Félix hat eigenen Worten zufolge schon viel von Luiz Suárez und Antoine Griezmann gelernt und will auch in Zukunft von deren Erfahrung profitieren. Gegenüber ‚CBS Sports‘ sagt der 21-Jährige: „Ich sehe viel Qualität, viel Erfahrung und das ist gut für mich, hier zu lernen und mit ihnen zu arbeiten.“ Von Wechselambitionen keine Rede, zuletzt kursierten Gerüchte, wonach Félix den spanischen Meister verlassen könnte.

Der Portugiese kommt aufgrund einer Verletzung und einer zwei Spiele-Sperre erst auf drei Saisoneinsätze. Félix wechselte im Sommer 2019 für 127 Millionen Euro nach Madrid. Ein Jahr später verpflichteten die Spanier Suárez vom FC Barcelona und in diesem Sommer kehrte Griezmann ebenfalls aus Barcelona in die Hauptstadt zurück. Zudem schloss sich Matheus Cunha von Hertha BSC den Colchoneros an. Der Konkurrenzkampf in der Offensive ist entsprechend groß.