Union verkündet wichtige Verlängerung

Frederik Rönnow (33) hat seinen Vertrag bei Union Berlin verlängert. Zur genauen Laufzeit macht der Bundesligist wie gewohnt keine Angaben. Rönnow war 2021 von Eintracht Frankfurt an die Alte Försterei gekommen, seitdem bestritt der Däne 130 Spiele für die Eisernen.

Unions Nummer eins sagt: „Union ist für mich nicht nur ein Verein, sondern ein Ort, an dem ich nicht nur als Spieler, sondern auch als Mensch gesehen und geschätzt werde. Die Nähe zu den Fans ist etwas ganz Besonderes – ihre Unterstützung spürt man in jedem Spiel, in jedem Moment. Auch der Zusammenhalt in der Mannschaft und das Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, bedeuten mir unglaublich viel.“

„Genau deshalb“, betont Rönnow, habe er seinen „Vertrag verlängert: weil sich Union für mich wie Zuhause anfühlt – wie eine zweite Familie, in der ich mich rundum wohl und angekommen fühle.“

Union-Manager Horst Heldt ergänzt: „Frederik ist ein herausragender Torhüter, der mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit eine Schlüsselfigur unserer Mannschaft darstellt. Es freut uns sehr, dass er sich weiter zu Union bekennt. Gemeinsam wollen wir auch in Zukunft erfolgreich sein und vertrauen auf seinen Rückhalt.“