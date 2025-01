Freiburg steigt in Beste-Poker ein

Der nächste Bundesligist beschäftigt sich mit Jan-Niklas Beste. Nach Informationen von ‚Sky‘ hat der SC Freiburg Gespräche mit dem 26-jährigen Linksfuß aufgenommen. Benfica Lissabon dränge zudem weiterhin auf eine Ablöse respektive Kaufpflicht im Anschluss an eine Leihe in Höhe von zwölf Millionen Euro.

Unter der Anzeige geht's weiter

Diverse Vertreter aus Deutschlands Oberhaus wurden in den vergangenen Wochen mit Beste in Verbindung gebracht, darunter der VfB Stuttgart, Mainz 05, RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Lediglich die Fohlen und der Sport-Club sollen aktuell eine Zusammenarbeit forcieren. An Benfica ist der wechselwillige linke Außenbahnspieler bis 2029 vertraglich gebunden.