Rabiot begründet OM-Transfer

Adrien Rabiot hat über seine Entscheidung pro Olympique Marseille gesprochen. „Es ist unglaublich. Es ist der Wahnsinn die ganzen OM-Fans zu sehen. Sie machen, dass ich mich besonders fühle“, so der französische Nationalspieler am gestrigen Montagabend vor französischen Medienvertretern während seiner Ankunft in Marseille. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wurde dort von mehreren hundert Fans empfangen.

Rabiot führt aus: „Es war ein schwieriger Deal, der am Anfang auch eher unwahrscheinlich war. Aber dann hat Mehdi Benatia (Sportchef, Anm. d. Red.) das Projekt präsentiert und ich habe mit Roberto De Zerbi (Trainer, Anm. d. Red.) gesprochen und im Anschluss akzeptiert. Ich kann es nicht erwarten loszulegen.“ Rabiot war bis vor kurzem noch ohne Verein. Im Zuge seiner Unterschrift bei OM nimmt er der ‚L’Équipe‘ zufolge große finanzielle Einbußen im Vergleich zu seiner Zeit bei Juventus Turin in Kauf.