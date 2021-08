VfB schnappt sich Marmoush

Der VfB Stuttgart reagiert auf die großen Verletzungssorgen in der Offensive. Wie die Schwaben offiziell bekanntgeben, kommt Omar Marmoush für eine Saison vom VfL Wolfsburg.

Der 22-jährige Ägypter lief in der vergangenen Rückrunde für den FC St. Pauli auf und zeigte in der zweiten Liga ansprechende Leistungen. In 21 Spielen gelangen ihm sieben Tore und drei Assists. In Wolfsburg ist er für diese Spielzeit dennoch nicht eingeplant.

VfB-Sportdirektor Sven Mislintat sieht in der Leihgabe eine „wertvolle Verstärkung für unseren Kader. Er hat seine Qualitäten in der vergangenen Zweitligasaison beim FC St. Pauli und auch in der laufenden Saison bei seinen Einsätzen für den VfL Wolfsburg unter Beweis gestellt. Wir konnten uns mit dem VfL Wolfsburg schnell und partnerschaftlich auf die entsprechenden Rahmenbedingungen verständigen und begrüßen Omar herzlich beim VfB.“