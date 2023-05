Profivertrag für Newcastle-Talent

Lewis Miley bleibt Newcastle United erhalten. Der offensive Mittelfeldspieler, der am heutigen Montag seinen 17. Geburtstag feiert, hat seinen ersten Profivertrag unterschrieben. Im Februar stand Miley erstmals im Profikader der Magpies.

Der englische U17-Nationalspieler sagt: „Ich bin schon lange in der Akademie, es ist großartig, dass ich jetzt so weit gekommen bin. Ich hoffe, dass ich in Zukunft noch weiter vorankomme.“ NLZ-Leiter Steve Harper betont: „Der Vertrag ist eine angemessene Belohnung für seine Fortschritte.“

