Wegen Kane: Muss Choupo-Moting gehen?

Zwei Bundesliga-Einsätze, drei Tore und eine Vorlage – Harry Kane weiß beim FC Bayern auf Anhieb zu gefallen. Nicht umsonst ließ sich der Rekordmeister die Dienste des Engländers über 100 Millionen Euro kosten.

Kane ist bei den Münchnern gesetzt, hat von Thomas Tuchel eine Startelfgarantie. Für Mathys Tel (18) und Eric Maxim Choupo-Moting wird es diese Saison also schwieriger, zu regelmäßigen Spielanteilen zu kommen.

Passend dazu: Laut dem ‚kicker‘ ist ein Bayern-Abschied von Choupo-Moting nicht ausgeschlossen. Roger Wittmann, der Berater des 34-Jährigen, sagte Anfang der Woche gegenüber der ‚Bild‘: „Ich habe selbst fünf Minuten bevor sich das Transferfenster geschlossen hat, Transfers umgesetzt. Da hatte ich vier Stunden vorher noch keinen Verdacht, dass das noch passieren würde. Deswegen denke ich, dass alles möglich ist.“

Akute Abschiedsgedanken hegt Choupo-Moting aber wohl nicht: „Wenn so ein hochkarätiger Stürmer (Kane, Anm. d. Red.) verpflichtet wird, werden die Karten neu gemischt und Maxims Rolle im Team verändert sich. Wenn er mit dieser Rolle unzufrieden ist, werden wir eine Lösung finden. Aber das ist nicht so, Eric ist sehr glücklich bei Bayern.“

Es bleibt abzuwarten, ob auf den letzten Metern des Transferendspurts tatsächlich eine attraktive Offerte für Choupo-Moting eingeht. Lose wurde der 73-fache Nationalspieler in den vergangenen Monaten mit Inter Mailand in Verbindung gebracht.

Bereits am morgigen Freitag um 18 Uhr schließt das Transferfenster in Deutschland. In den anderen großen europäischen Ligen bleibt noch bis Mitternacht Zeit, um Verstärkung an Bord zu holen.