Union: Musa löst Sturmproblem

Die Suche nach einem Mittelstürmer bei Union Berlin scheint mit Petar Musa (22) erfolgreich abgeschlossen zu sein. Laut ‚iSport‘ aus Tschechien steht ein Wechsel des kroatischen Angreifers zu den Köpernickern unmittelbar bevor. Für Jindrich Trpisovsky ist die Sache sicher, der Übungsleiter von Slavia Prag kündigte den Deal nach der gestrigen Partie gegen FK Jablonec (3:0) bereits an. Musa soll die Berliner 200.000€ Leihgebühr kosten.

Da Slavia ein erstes Angebot über eine Leihe mit Kaufoption abgelehnt hatte, einigten sich die Parteien auf eine Leihe ohne Option. Damit stößt Musa zunächst nur bis Sommer zum Kader der Berliner. Der 1,90 Meter große Stürmer soll die Station bei Union nutzen, um Erfahrung auf höchstem Level zu sammeln. Diese soll ihm helfen, sich für einen Platz in der Nationalmannschaft bei der anstehenden EURO 2021 zu empfehlen.

Probleme im Angriff gelöst

Nachdem die Köpernicker in der Hinrunde mit Verletzungssorgen im Angriff zu kämpfen hatten, scheinen die Probleme nun gelöst zu sein. Mit Leon Dajaku und Musa wurden die Löcher im Kader gestopft. Im Offensivbereich sind die Berliner nun deutlich breiter aufgestellt.

Union spielt eine herausragende Hinrunde und konnte in den vergangenen Wochen mit Siegen gegen Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen aufwarten. Derzeit liegt der Klub aus der Hauptstadt auf Rang acht und hat lediglich drei Punkte Rückstand auf die Tabellenplätze, die eine Teilnahme an der Europa League in der nächsten Saison bedeuten.