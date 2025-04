Gladbach-Neuzugang schwer verletzt

Für Jens Castrop vom 1. FC Nürnberg ist die Saison vorzeitig beendet. Wie der Zweitligist mitteilt, hat sich der 21-Jährige beim gestrigen Heimspiel gegen den SC Paderborn (2:3) eine Außenbandteilruptur im rechten Kniegelenk zugezogen und fällt damit bis zum Saisonende aus. Der Mittelfeldspieler hatte sich in der 15. Minute in einem Laufduell das Knie gehalten und musste in der Folge ausgewechselt werden.

Somit wird Castrop für Nürnberg nicht mehr zum Einsatz kommen. Im Sommer wechselt der deutsche U21-Nationalspieler für 4,5 Millionen Euro zu Borussia Mönchengladbach, wo er einen Vertrag bis 2029 erhält. In der laufenden Spielzeit kommt der ehemalige Kölner auf 25 Ligaspiele, in denen er drei Treffer erzielte und vier weitere vorbereitete.