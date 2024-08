Gosens zurück in Italien

Robin Gosens kickt ab sofort wieder in der Serie A. Wie der AC Florenz mitteilt, kommt der Mann für die linke Außenbahn per Leihe mit Kaufpflicht von Union Berlin. 7,5 Millionen Euro Ablöse werden nach Ablauf der Saison fällig.

Union hatte Gosens erst vor rund einem Jahr für 13 Millionen Euro von Inter Mailand verpflichtet. In Italien spielte der 30-Jährige zudem schon für Atalanta Bergamo. Nun also das Abenteuer in der Toskana.

Unions Sportchef Horst Heldt hatte schon vor der offiziellen Verkündung des Deals bei ‚DAZN‘ betont, dass in erster Linie „private Gründe“ ausschlaggebend für Gosens Rückkehr nach Italien sind.