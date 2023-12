United: Gerüchte um ten Hag-Nachfolger

Graham Potter könnte überraschend bei Manchester United zurück ins Trainergeschäft einsteigen. Wie die ‚Sun‘ berichtet, traf sich der neue Investor Sir Jim Ratcliffe mit dem ehemaligen Coach des FC Chelsea und favorisiert Potter als künftigen Trainer im Old Trafford. Seit seiner Entlassung bei den Blues im April ist der 48-Jährige ohne Job. Ratcliffe ist großer Fan von Potter, kurz nach dessen Chelsea-Aus war dieser schon Wunschkandidat bei Racliffes französischem Klub OGC Nizza.

In Manchester scheinen die Tage von Trainer Erik ten Hag derweil so gut wie gezählt. Die Red Devils schieden sang- und klanglos als Gruppenletzter aus der Champions League aus. In der Liga hinkt man seit Saisonbeginn der Konkurrenz hinterher. Nur die Hälfte der bisherigen 24 Pflichtspiele wurde gewonnen. Ratcliffe soll dem Vernehmen nach in der kommenden Woche bei United einsteigen. Der Milliardär wird demnach für 25 Prozent der Anteile umgerechnet rund 1,6 Milliarden Euro zahlen.