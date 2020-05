BVB: Gesprächspause bei Götze endet

Borussia Dortmund will so bald wie möglich wieder in den Dialog mit Mario Götze (27) treten. Das bestätigte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke im ‚RTL‘-Magazin ‚Guten Morgen Deutschland‘: „Wir werden das Gespräch mit Mario, sobald wir wieder spielen, relativ schnell suchen.“

Zudem ging Watzke noch auf die Ursachen ein, die die Gespräche zuletzt zum Erliegen brachten: „Wir haben in den acht Wochen, in denen der Fußball zum Erliegen gekommen ist, auch keine Gespräche geführt, das wäre unseriös. Solange du nicht Fußball spielst, hast du gar keine Geschäftsgrundlage. Wir durften nicht mehr spielen, hatten keine Einnahmen mehr, dann kann man nicht über neue Verträge sprechen.“ Dennoch gilt es als sehr unwahrscheinlich, dass Götze noch über sein Vertragsende im Juni hinaus in Dortmund bleiben wird. Ihn zieht es voraussichtlich ins Ausland.