Gündogan erläutert seinen Barça-Transfer

Ilkay Gündogan hat erklärt, warum er sich für einen Transfer zum FC Barcelona entschieden hat. Auf die Frage des ‚kicker‘, was ihn am katalanischen Nobelklub fasziniere, erklärt der Mittelfeldspieler: „In meiner Kindheit die Größe des Klubs, die in allen Generationen besonderen Spieler, die Art, wie eigentlich immer Fußball gespielt wurde. Beim Wechsel ging es jetzt jedoch nicht nur um die Erfüllung eines Traums, sondern auch darum, dass ich großes Potenzial sehe in der Mischung aus erfahrenen Spielern und hochbegabten Talenten. Ich bin hier, um Einfluss zu nehmen, ich will mithelfen, aus dem überragenden Potenzial im Kader das Letzte herauszukitzeln.“

Gündogan ließ in diesem Sommer seinen Vertrag bei Manchester City auslaufen und unterschrieb bis 2025 samt Option bei Barça. Für den 32-Jährigen ein „Schritt raus aus der Komfortzone.“ Er erläutert: „Ein neues Land, eine neue Sprache, ein neuer Trainer. Da stehen immer auch ein paar Fragezeichen. Das kennt jeder aus dem ganz normalen Berufsleben, der den Job wechselt. Es geht auch da nicht nur um den Beruf an sich, sondern immer auch um die zwischenmenschliche Ebene, um neue Verbindungen. Aber ich mag diese Herausforderungen.“