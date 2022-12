Bericht: Nkunku gegen Bayern nicht dabei

RB Leipzig wird im Duell mit dem FC Bayern München auf die Dienste von Christopher Nkunku verzichten müssen. Wie ‚Sky‘ berichtet, fällt der 25-Jährige weiterhin verletzungsbedingt aus und muss auch nach der Weltmeisterschaft vorerst pausieren. Bei einer Trainingseinheit der französischen Nationalmannschaft hatte sich der Rechtsfuß das Außenband gerissen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am 20. Januar empfangen die Roten Bullen den Rekordmeister um 20:30 Uhr in der Red Bull Arena. Nkunku, der in der laufenden Bundesliga-Saison bereits zwölf Tore erzielte, wird dabei nicht von der Partie sein.