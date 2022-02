VfB: Zügel bei Tomás selbst in der Hand

Sven Mislintat hat sich nach dem gestrigen Unentschieden (1:1) gegen den VfL Bochum zur Vertragssituation von Winterneuzugang Tiago Tomás geäußert. Der Sportdirektor sagte über einen Verbleib des 19-Jährigen im Abstiegsfall laut den ‚Stuttgarter Nachrichten‘: „Der aktuelle Vertrag sieht das so vor.“ Auch die vorhandene Kaufoption in Höhe von 15 Millionen Euro ist nicht an die Ligazugehörigkeit der Schwaben geknüpft: „Das ist eine Eineinhalb-Jahres-Leihe, und wir haben die Kaufoption zu jeder Zeit.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Portugiese kam kurz vor Ende des Wintertransferfensters und überzeugte am vergangenen Spieltag direkt mit einem Doppelpack gegen Leverkusen. Auch beim gestrigen Spiel gegen Bochum kam der Stürmer von Beginn an zum Einsatz.