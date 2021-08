Ancelotti: „Der Markt ist noch offen“ | Brummende Bienen „stechen“ Arsenal

Ancelotti macht Druck auf Pérez

Mit dem Spiel gegen Deportivo Alavés beginnt heute Abend der zweite Anlauf von Carlo Ancelotti bei Real Madrid. „Die Vergangenheit ist die Zukunft“ schreibt heute die ‚AS‘ und spielt damit auf die zweite Amtszeit Ancelottis bei Real an. Der Italiener hat es sich selbst zum Ziel gemacht als erster Trainer alle fünf europäischen Topligen zu gewinnen. Doch der Startrainer knüpft offenbar Bedingungen an die Herausforderung. „Die Mannschaft ist sehr gut, aber der Markt ist noch offen“, zitiert die ‚Marca‘ den 62-Jährigen, der offenbar intern Druck ausüben will. Wie die spanische Sportzeitung berichtet, fordert Ancelotti nach David Alaba noch weitere Neuzugänge. Thema in Madrid ist weiterhin Kylian Mbappé sowie auch Erling Haaland. Ob die Königlichen noch in diesem Sommer einen Angriff auf die beiden Stars wagen oder für den nächsten Sommer sparen, bleibt abzuwarten.

Juventus plant zwei Unterschriften

In Turin stehen zwei wichtige Vertragsunterzeichnungen an. Heute ist der „Dybala-Tag“, wie die ‚Tuttosport‘ titelt. Die italienische Sportzeitung berichtet von einem weiteren Treffen zwischen den Vertretern von Paulo Dybala und den Verantwortlichen von Juventus Turin. Unter Massimilano Allegri soll der Argentinier der neue Dreh- und Angelpunkt der Mannschaft werden und möglichst zeitnah einen neuen Vertrag unterschreiben. Sein aktuelles Arbeitspapier läuft nur noch eine Saison. Zeitgleich arbeitet Juve weiterhin an der Verpflichtung von Manuel Locatelli. „Der Preis stimmt“ schreibt die ‚Gazzetta dello Sport‘. Der Durchbruch in den Verhandlungen scheint endlich erzielt worden zu sein und der Mittelfeldmann könnte bald Spieler von Juventus werden.

Brentford gelingt Rückkehr in die Premier League

In England wird derweil die Rückkehr des FC Brentford in die oberste Spielklasse gefeiert. 74 Jahre waren die Bees unterklassig vertreten. Nun konnten sie den FC Arsenal im Eröffnungsspiel der neuen Premier League-Saison mit 2:0 bezwingen. „Die brummenden Bienen haben Arsenal gestochen“ schreibt der ‚Guardian‘. Es wird weiterhin spannend sein, die Entwicklung des Aufsteigers und Verfechters des Moneyball-Prinzips zu beobachten. Für Arsenal bedeutet die Niederlage einen absoluten Fehlstart in die neue Spielzeit. Auch Neuzugang Ben White, der sein Pflichtspieldebut für die Gunners feierte, konnte die Niederlage nicht verhindern. Gut möglich, dass Arsenal nochmals nachlegt auf dem Transfermarkt. Ein heißes Thema in London ist weiterhin Martin Ödegaard von Real Madrid.