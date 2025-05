Konkrete Anfragen für Matarazzo

Pellegrino Matarazzo kann sich eine schnelle Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. Im Interview mit der ‚Sport Bild‘ sagt der 47-Jährige: „Ich kann mir sehr gut vorstellen, in die nächste Saison einzusteigen. Es muss nicht im Sommer sein, kann es aber. Es kann auch im Herbst passieren. Ich glaube, dass ich für unterschiedliche Märkte interessant sein kann. Ich spreche Englisch, Deutsch, Italienisch und habe Grundkenntnisse in Spanisch.“ Zudem habe es bereits konkrete Anfragen gegeben.

„Bislang hat es aber noch nicht gepasst. Es war noch nichts dabei, bei dem ich sagen könnte: Das ist der nächste Schritt. Ich habe ganz klare Visionen und ambitionierte Ziele: Ich will eine attraktive Mannschaft in einer der Top-5-Ligen trainieren“, so der US-Amerikaner. Nach einem schwachen Start mit der TSG Hoffenheim war er in der abgelaufenen Saison im November entlassen worden. Zuletzt wurde er mit einem Engagement beim 1. FC Köln in Verbindung gebracht.