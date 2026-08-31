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Offiziell Premier League

Everton verleiht Ex-Bayer Aznou

von David Hamza
1 min.
Adam Aznou im Everton-Trikot @Maxppp

Adam Aznou soll Spielpraxis in Spanien sammeln. Der FC Everton verleiht den 20-jährigen Linksverteidiger an La Liga-Klub FC Málaga.

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Everton hatte Aznou erst vor einem Jahr für neun Millionen Euro vom FC Bayern geholt. Für die Toffees bestritt der dreifache marokkanische Nationalspieler nur zwei Profispiele.

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Premier League
La Liga
Everton
Málaga
Adam Aznou

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Premier League Premier League
La Liga La Liga
Everton Logo FC Everton
Málaga Logo FC Málaga
Adam Aznou Adam Aznou
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