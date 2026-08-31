Premier League
Everton verleiht Ex-Bayer Aznou
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@Maxppp
Adam Aznou soll Spielpraxis in Spanien sammeln. Der FC Everton verleiht den 20-jährigen Linksverteidiger an La Liga-Klub FC Málaga.
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◤ 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 ◢ ¡El Málaga CF incorpora a su plantilla a Adam Aznou!— Málaga CF (@MalagaCF) August 31, 2026
El lateral zurdo llega en calidad de cedido, procedente del Everton FC inglés, para la temporada 26/27. Aznou recala en el primer equipo blanquiazul con ficha del Atlético Malagueño.
¡Bienvenido a casa!
Everton hatte Aznou erst vor einem Jahr für neun Millionen Euro vom FC Bayern geholt. Für die Toffees bestritt der dreifache marokkanische Nationalspieler nur zwei Profispiele.
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