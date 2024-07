25 Millionen: Neuer Klub für Ex-Wolfsburger Mayoral?

Bei Borja Mayoral könnte in diesem Transferfenster ein Tapetenwechsel anstehen. Wie die ‚Marca‘ berichtet, befindet sich Betis Sevilla in Gesprächen mit dem FC Getafe über einen möglichen Transfer des 27-jährigen Stürmers. Als Ablöse bringt die spanische Sportzeitung 20 bis 25 Millionen Euro ins Spiel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Mayoral, der in der Saison 2016/17 an den VfL Wolfsburg verliehen war, verbuchte in der abgelaufenen Saison bei Getafe in 31 Partien 17 Tore und eine Vorlage. Nur eine Meniskusverletzung brachte ihn um eine sichere EM-Teilnahme mit Spanien. Zuletzt kursierten unter anderem auch Gerüchte über ein mögliches Interesse des FC Barcelona.