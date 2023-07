Neuer Klub für Gladbach-Flirt Alvero

Skelly Alvero wird sich Olympique Lyon anschließen. Wie die ‚L’Équipe‘ berichtet, absolviert der 2,02 Meter große Mittelfeld-Riese vom FC Sochaux am heutigen Dienstagmorgen den Medizincheck bei OL. Der 21-Jährige wird für fünf Jahre unterschreiben und eine Ablöse von 4,5 Millionen Euro kosten, die erfolgsabhängig um weitere 1,5 Millionen steigen kann.

Alvero war in der vergangenen Saison gesetzter Stammspieler im Mittelfeld von Sochaux. Im März wurde der 21-Jährige aufgrund seiner guten Leistungen zum Talent des Monats in der Ligue 2 gewählt. Aus der Bundesliga zeigten Borussia Mönchengladbach und der FSV Mainz 05 Interesse an Alvero, gehen nun aber leer aus.

