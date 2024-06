Kiel holt Knudsen an Bord

Der Bundesliga-Kader von Holstein Kiel nimmt mehr und mehr Form an. Wie die Nordlichter mitteilen, wechselt Magnus Knudsen vom FK Rostov zum Aufsteiger. Die Vertragslänge des 22-jährigen Norwegers wird von Kiel nicht kommuniziert.

In der abgelaufenen Spielzeit war Knudsen von Rostov an Aarhus GF verliehen. Für die Dänen kam der Rechtsfuß wettbewerbsübergreifend in 36 Pflichtspielen zum Einsatz. Sportchef Carsten Wehlmann ist von der Qualität des Neuzugangs absolut überzeugt: „Magnus hat trotz seines jungen Alters schon viel Erfahrung im Profibereich gesammelt, darunter Spiele auf höchstem Niveau in der Champions-League-Qualifikation.“